Vom täglichen Suchen nach preiswerter Schutzausrüstung online

Die ständige Betreuung für eingeschränkte ältere Menschen gewährleisten – daran arbeiten Julia und Lars Specht mit ihrem Ambulanten Pflegedienst und ihren 14 Mitarbeitern. Von Badenhausen aus kümmern sie sich um Personen aus der Region. Eine Aufgabe, die immer besonderen Einsatz verlangt und nun während der Krise noch mehr fordert als ohnehin. Denn oft ist notwendige Ausrüstung wie Nasen-Mund-Schutzmasken, Einweghandschuhe, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel nicht leicht zu beschaffen.

Aus diesem Grund hat sich auch der Aufgabenbereich von Lars Specht etwas verschoben: Täglich geht er momentan im Internet auf die Suche nach lieferbaren und nicht überteuerten Materialien. Zwar müsse man letztlich doch oft in den sauren Apfel beißen, sagt er, und dann teils horrende Summen für Schutzausrüstung aufbringen, aber Sicherheit und Gesundheit von Angestellten und Pflegepatienten gehe vor.

Masken waren ein ungewohnter Anblick für die Pflegebedürftigen

Inzwischen gehören die Nase-Mund-Schutzmasken auch in der Öffentlichkeit zum alltäglichen Anblick, in Pflegeberufen erst recht. Zu Beginn der Covid-19-Pandemie seien sie jedoch eher eine zusätzliche Hürde gewesen. Mit einem Schmunzeln erinnern sich die beiden Unternehmer daran, was die Pflegebedürftigen bei den ersten Treffen sagten: „Sie kommen bestimmt vom Mond“ oder „Sie erinnern an einen Hund mit Maulkorb“, habe es zu hören gegeben.

Während Julia Spechts Pflegekräfte sich erst einmal daran gewöhnen mussten, mit Maske und Handschuhen aktiv zu werden, ärgere sie zurzeit, dass mit der Einwegschutzausrüstung und -kleidung so viel Müll anfalle. Trotzdem ist man sich beim Pflegedienst Specht einig: „Wir schaffen es auch in dieser schweren Zeit, die älteren Menschen, die uns brauchen, zu versorgen. Es ist unser Job, sie zu unterstützen, ihnen Halt und Zuversicht zu geben und Freude zu bereiten, in einer Zeit, während derer es kaum ein anderer tun kann oder will.“

Helfer im Alltag für Betroffene und Angehörige

Sie sehen sich als Helfer im Alltag und wollen auch den Familien der betreuten Bürger Entlastung und Sicherheit geben, zeigen, dass ihre Angehörigen in guten Händen sind. „Wir sind da, und es bereitet uns einfach Freude, das Lächeln der von uns zu Betreuenden und der Angehörigen zu sehen. Das Lächeln und der Dank sind die schönste Belohnung“, meint Julia Specht.

Dass die Kunden Vertrauen zu dem noch relativ jungen Pflegeunternehmen haben, zeige auch die Tatsache, dass sich seit Beginn der Corona-Krise niemand von ihnen zurückgezogen hat. „Das liegt wohl auch daran, dass wir schon beim Auftauchen dieser Erkrankung in den Medien in Sachen Schutzmaterial mittels Einweg- und selbst genähten Masken aufgerüstet haben“, so die beiden Jungunternehmer.

Wegen hoher Preise in Vorleistung aus eigenen Mitteln gehen

Und doch schleiche sich auch Tag für Tag ein mulmiges Gefühl ein: Denn die Einwegmasken seien zwar mittlerweile den wiederverwendbaren Masken gewichen, um diese zu besorgen, habe man allerdings vorerst in die eigene Tasche greifen müssen. Ebenso, um Nachschub eines Desinfektionsmittelkonzentrats zu organisieren.

Oftmals würden immer noch die verschiedenen Schutzmaterialien zu Wucherpreisen angeboten. Dank der Unterstützung des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste sehe es noch nicht schlechter aus, meinen sie. „Die Patienten brauchen uns. Und unser Job ist es, sie in schwerer Zeit zu unterstützen und deren Familien Entlastung sowie Sicherheit zu geben. Letztendlich sind wir Mädchen und Jungs für alles. Und das sind wir gerne“, sagt Julia Specht. Und das praktisch rund um die Uhr. Regulär arbeitet das Team täglich zwischen 6 und 21.30 Uhr, dazu kommt die Rufbereitschaft 24 Stunden am Tag.

Humor auch in schweren Zeiten behalten

Der Humor ist ihnen trotz der Herausforderungen nicht verloren gegangen. So kommt etwa bei einer Ruhepause im Büro auch der Spaß nicht zu kurz. „Lachen haben wir bestimmt nicht verlernt“, meinen Julia und Lars Specht. Eine wichtige Eigenschaft in einer fordernden Branche wie auch in der aktuellen Lage. In dieser Zeit, in der nicht alles möglich ist und Kompromisse geschlossen werden müssen, würden ihnen auch einige Patienten verständnisvoll entgegenkommen.

Fünf Haushaltskräfte sorgen sich beim Pflegedienst Specht um das Wohl der Patienten, besuchen die Pflegebedürftigen zu Hause, um ein wenig Ordnung in deren Haushalt zu bringen und Einkaufen zu fahren. Dazu kommen neun Pflegekräfte des Betriebs, die die ambulante Betreuung aufrechthalten. „Es kann doch nicht sein, dass wir alles liegen lassen. Dann haben die Menschen ja niemanden mehr“, meint das Unternehmerehepaar.

Während die Angestellten sich für andere Menschen einsetzen, würden sie es außerdem noch schaffen, dass ihre Familien nicht zu kurz kommen. Gemeinsam mit den Kolleginnen wird diese Doppelbelastung in erträgliche Bahnen gelenkt, sich gegenseitig geholfen. „Das Team hält halt sehr gut zusammen“, meinen die beiden Betreiber einhellig.