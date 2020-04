Persönliche Anmeldung an OBS nur im „Einbahnsystem“

Mit der Rückkehr der Abschlussklassen Jahrgang Neun und Zehn am Montag hat der Weg zurück zum Schulalltag an der Oberschule Badenhausen begonnen. Dazu gehört auch die Anmeldungen der künftigen Fünftklässler. Wie Schulleiter Frank Keller im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, gibt es in diesem Jahr drei Wege für die Eltern, ihre Kinder anzumelden.

Ein Weg ist, persönlich am Mittwoch, 13. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, jeweils von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr vorbeizukommen, die benötigten Unterlagen mitzubringen und die Formulare vor Ort auszufüllen. Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, findet die Anmeldung in der großen Turnhalle im „Einbahnsystem“ statt – es gibt also nur einen Eingang und einen anderen Ausgang, so soll zusätzlich dafür gesorgt werden, dass die geltenden Abstände eingehalten werden.

Das Anmeldeformular kann aber auch auf der Homepage der Schule unter www.obs-badenhausen.de heruntergeladen und dann mit allen Unterlagen abgegeben werden.

Weiter können die Unterlagen kontaktlos abgeholt, zu Hause ausgefüllt und dann in den Briefkasten der OBS eingeworfen beziehungsweise per Post geschickt werden. Zur Anmeldung sind erforderlich: das Halbjahreszeugnis des Schuljahres 2019/2020 im Original (es wird bei der aufnehmenden Schule bis zum Ablauf der Anmeldetermine aufbewahrt und anschließend wieder ausgehändigt), das Zeugnis des Schuljahres 2018/2019 im Original, die Geburtsurkunde des Schülers in Kopie, gegebenenfalls eine Sorgeberechtigungsbescheinigung. Für die Lehrmittel-Ausleihe ist ein Nachweis über den Bezug von Sozialleistungen und/oder die Bescheinigung zu Geschwisterkindern wichtig.

Hausaufgaben in Turnhalle abholen

Für Kinder, die weiter Zuhause lernen, werden die Hausaufgaben für eine Woche nach Klassen sortiert in der großen Turnhalle bereitgehalten. Zum Abholen nutzen die Schüler oder Eltern ebenfalls im Einbahnsystem den Haupteingang, durch den Nebeneingang geht es hinaus. Momentan verzichte man darauf, Zuhause neuen Schulstoff zu vermitteln. „Das ist in manchen Fächern gar nicht zu leisten und kann auch nicht von den Kindern verlangt werden, deshalb festigen wir zur Zeit den bereits erarbeiteten Lernstoff“, so Keller.

Einige Themen und Formeln, etwa in Mathe, würden die Kinder als Grundlage immer wieder bis zum Abschluss benötigen, da wäre es fatal, diesen Lernstoff ohne Schulunterricht vermitteln zu wollen. In Fächern wie Deutsch oder Englisch würde sich das Lesen einer Lektüre anbieten. Eine Hoffnung von Keller ist, dass die Abschlusszeugnisse trotz der Auflagen in einem kleinen, feierlichen Rahmen in der großen Turnhalle übergeben werden können. Er stelle sich vor, dass jeder Schüler zwei seiner Angehörigen dabei haben könnte, die auf den Rängen mit Abstand Platz nehmen können.

Schulleiter Keller hofft auf feierliche Zeugnisausgabe

Die Übergabe der Zeugnisse würde je Klasse stattfinden, wobei man zwischendurch Lüften und alles reinigen könne, bevor die nächste Abschlussklasse an der Reihe sei. „Ich würde die begehrten Zeugnisse wirklich nur ungern wie die Halbjahreszeugnisse ohne feierlichen Rahmen verteilen, das fände ich für die Schüler sehr traurig, zumal ja auch die Abschlussfeier aufgrund der Auflagen im Juli nicht stattfinden kann“, meint der Schulleiter.

Bei Fragen können sich die Eltern entweder telefonisch unter 05522/312520 oder per E-Mail an sekretariat@obs-badenhausen.de an die Schule wenden. Bei Bedarf wird auch unter Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln eine Gesprächstermin vereinbart. Auch Schulbesichtigungen sind nach Vereinbarung möglich.