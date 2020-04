DRK und Helfer nähen und verteilen Mund-Nasen-Masken im Altkreis

Jennifer Heinisch-Elsner sitzt an einem Mini-Tisch in der Krippengruppe der DRK-Kita Wirbelwind in Bad Grund. Vor ihr ausgebreitet liegen Stoffe in verschiedenen Farben und Mustern, Gummibänder, Garn und eine Schere. Ein Stückchen Stoff sticht besonders heraus: Es ist rot mit verschiedenfarbigen Blümchen. Sie hält es hoch: „Das ist meine 300. Maske“, sagt Jennifer gut gelaunt und nicht ohne Stolz – die 300. Schutzmaske, die die 36-jährige Erzieherin aus Willensen seit Anfang des Monats im Auftrag des DRK und auch privat in ihrer Freizeit genäht hat. Ein Großteil der Masken ist bereits verteilt.

Jennifer Heinisch-Elsner mit ihren Näh-Utensilien. Foto: Natalie Bornemann / HK Heinisch-Elsner ist eine von unzähligen Helfern beim DRK-Kreisverband Osterode, die seit Wochen Schutzmasken nähen. Mitarbeiter des Kreisverbands, Ehrenamtliche und auch Flüchtlinge arbeiten gemeinsam, unter anderem in den Familienzentren des DRK, und helfen an allen Ecken der Produktion, sie schneiden die Stoffe zu, bügeln sie und nähen am Ende die Masken. Maske gegen Spende Gesammelt werden die Schutze aus allen Teilen des Altkreises dann beim Kreisverband in Osterode. Hier kann sich jeder, der möchte, gegen eine Spende eine Maske abholen. Darüber hinaus werden die Mund-Nasen-Schutze an soziale Einrichtungen und Seniorenheime abgegeben. Ab Mai werde sich das DRK zudem an öffentlichen Plätzen, etwa auf dem Kornmarkt in Osterode, positionieren und auch hier die Masken verteilen. Jüngst fand eine solche Aktion bereits vor dem Edeka-Markt in Teichhütte statt, zwei Mitarbeiterinnen der DRK-Kita Gittelde verteilten zwei Tage lang Masken an die Kunden des Marktes. Aufruf des Landkreises Der Startschuss für das große Nähen beim Roten Kreuz fiel, als der Landkreis Göttingen vor einigen Wochen dazu aufrief. „Das DRK ist eine soziale Einrichtung. Und der Kreisverband hat sich sofort bereit erklärt, zu helfen", berichtet Dagmar Roszak, Leiterin des DRK-Familienzentrums Bad Grund. Man habe einen Beitrag dazu leisten wollen, den Bürgern Schutz zur Verfügung zu stellen und die Ansteckungsgefahr zu senken. Das Material kauft der Kreisverband, Mittel dafür habe man vom Landkreis bekommen. Darüber hinaus gebe es auch immer wieder Spenden, über die sich die Näherinnen freuen. Inzwischen wurde auch schon einiges an Material verarbeitet: „Ich habe einen Kilometer Garn verbraucht", berichtet Jennifer Heinisch-Elsner, die, wie sie sagt, vormittags für das DRK und nachmittags privat für Freunde und Familie näht. In den nächsten Wochen werden wohl noch einige Schutzmasken mehr hinzukommen – der Bedarf wird steigen.