Gittelde: Unbekannte zündeln in der Feldmark

Unbekannte Täter haben in einem Waldgebiet, etwa 500 Meter westlich der Straße Am Hahnenberg in Gittelde, mehrere Laubbäume abgesägt und aus dem Holz eine Bude gebaut. In einer angelegten Feuerstelle wurden Äste der Laubbäume verbrannt. Darüber berichten Polizei und Feuerwehr in Pressemitteilungen.

Demnach hatte eine Spaziergängerin am Sonntag gegen 10 Uhr zunächst Rauch wahrgenommen und daraufhin das Feuer entdeckt. Die Feuerwehr Gittelde, die Polizei sowie die Forstgenossenschaft wurden sofort informiert. Die Gittelder Wehr rückte mit 25 Kameraden und drei Einsatzfahrzeugen zum Löschen aus. „Am Sportzentrum“ standen Fahrradfahrer bereit, die den Weg zum Einsatzort wiesen, berichtet die Ortswehr. Im Waldstück „Welt“ warteten zusätzlich Spaziergänger, die auf das Feuer an einer wenig einsehbaren Stelle aufmerksam machten. Durch die Löschversuche der Spaziergänger und da das Feuer in einer Vertiefung ausgebrochen war, hielt sich die Ausbreitung des Brandes laut Feuerwehr in Grenzen. Auf etwa zehn Quadratmetern brannten trockenes Laub sowie liegendes Geäst. Das Feuer wurde unter Kontrolle gebracht, der Boden aufgelockert und tiefe Glutnester erneut abgelöscht.

Der Forstgenossenschaft entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung sowie der fahrlässigen Brandstiftung geben können, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden. ffw/pol