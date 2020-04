Feuerwehr und Polizei sind in Gittelde im Einsatz.

Gittelde Zwei Mountainbiker haben die Brandschützer am Sonntagmorgen alarmiert. Die Absuche ist aktuell noch nicht beendet, auch Polizei ist vor Ort.

Feuerwehr sucht Brand in Gittelder Feldmark

Zwei Mountainbiker haben am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr die Feuerwehr Gittelde alarmiert, weil sie meinten, ein Feuerwehr in der Feldmark oberhalb der Reithalle ausgemacht zu haben. Die Brandschützer rückten mit drei Fahrzeugen an, auch die Polizei ist im Einsatz. Derzeit laufe die Absuche noch, bisher sei noch keine Brandstelle gefunden worden, sagte eine Sprecher der Polizei Osterode auf Nachfrage unserer Zeitung.