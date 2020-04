Was macht eigentlich ein Heimatforscher?

Regelmäßig sitzt Bodo Biegling in seinem Arbeitszimmer – am Computer oder über ein in die Jahre gekommenes Schriftstück gebeugt geht er seinem Hobby nach: Der Heimatforscher beschäftigt sich mit allem, was die Gittelder Ortsgeschichte und die Historie der Region zu bieten haben. Immer wieder wiederholt er beim Telefongespräch, wie viel Spaß er bei der Arbeit mit den historischen Quellen hat. Dabei sei nicht entscheidend, welcher Art diese sind.

Anfragen, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten oder auch mal ein lange vergessenes Schriftstück, geschrieben in Deutscher Schrift, für die Besitzer lesbar zu machen, bekomme er gelegentlich auch von Leuten aus dem Dorf. „Da kommt dann jemand mit dem Kochbuch der Oma“, erzählt Biegling. Ohne seine Hilfe wären diese und andere Erinnerungsstücke aus der Familiengeschichte für folgende Generationen wohl verloren.

Mit der Zeit habe sich daraus entwickelt, dass die Leute mit Fragen zur Ortsgeschichte oder auch zu der eigenen Familie zu ihm kommen. „So ist man auch irgendwo mit eingebunden“, beschreibt er seine Bekanntheit im Dorf.

Vom eigenen Arbeitszimmer per Internet in die Archive

Dass die Aufgabe, sich aktiv mit der Heimatgeschichte zu befassen, nicht unbedingt dem Bild entspricht, das manch einer im Kopf haben mag, ist deutlich. Biegling arbeitet häufig vom heimischen Schreibtisch aus, nutzt für Recherchen das Internet und steht in Kontakt mit Kollegen, die seine Leidenschaft teilen und einander unterstützten. Hin und wieder geht es für ihn allerdings auch auf Reise in verschiedene Archive, um mit historischen Quellen für seine Nachforschungen im Original zu arbeiten. Doch hat sich auch dieser Teil in den letzten Jahren weiterentwickelt. So seien in vielen der Archive, die er regelmäßig nutzt, inzwischen Findbücher online einsehbar, nicht selten sind auch die Bestände digital erfasst. Staubige Finger oder gar eine langwierige Suche in den Kellern etwa eines Kirchenarchivs gehören deshalb der Vergangenheit an. Außerdem habe er sich über die Jahre auch ein umfangreiches, eigenes Archiv aufgebaut.

Ein häufiges Problem, vor das viele gestellt sind, die sich an Biegling wenden, beschreibt er so: „Wenn ich Geschichte aufarbeiten will, etwa Schriftstücke aus den letzten Jahrhunderten, dann muss ich die Deutsche Schrift lesen können.“ Auch er selbst sei zu jung, als dass er das noch in der Schule gelernt habe, besuchte stattdessen extra einen VHS-Kurs, um sich weiterzubilden.

Im Gegensatz zu seiner früheren ehrenamtlichen Aufgabe als Ortschronist beschäftigt er sich jetzt praktisch ausschließlich mit Vergangenem. „Als Ortschronist ist man vom Ortsrat in dieses Ehrenamt berufen. Da muss man auch immer die Gegenwart betrachten.“

Heute kommt er anders an seine Themen: Ob die Gittelder sich mit einem Anliegen an ihn wenden, ihm selbst schon etwas Neues vorschwebt oder man zufällig über etwas Interessantes stößt, Anreize zu forschen gibt es viele: So bekommt er auch private Briefe zu sehen, etwa aus Nachlässen, um sie in die aktuelle Schrift zu transkribieren. „Entweder fängt man selber an oder kriegt Input von außen“ – beides macht er gerne. Manchmal liefert auch schon der kurze Spaziergang über den Friedhof ihm einen Anlass, sich wieder in ein neues Thema zu vertiefen.

Besonders spannend sei, so der Heimatforscher, dass „Geschichte sich auch erneuert“. Mit neuen Hinweisen können Fakten besser belegt werden. Ebenso könne Bekanntes sich als fehlerhaft herausstellen. Momentan forsche er etwa über Herzogin Elisabeth, die um die Jahrhundertwende vom 15. ins 16. Jahrhundert auf der Stauffenburg bei Gittelde lebte und als Gönnerin des Harzer Bergbaus gelte. Was hinter dieser Überlieferung steckt und ob ihr Ruf gerechtfertigt ist, wolle er näher beleuchten.

Geheimschrift für Grundschüler

Seine Ergebnisse und Erfahrung gibt er auf verschiedenen Wegen weiter: Ob er Forschungsergebnisse in Büchern veröffentlicht oder gemeinsam mit Kollegen an Chroniken arbeitet – das sei alles schon vorgekommen. Vor allem aber haben ihm die Unterrichtsstunden in der Grundschule gefallen, meint Biegling. Im Rahmen einer Projektwoche hat er den Kindern die Grundlagen beigebracht, die sie benötigen, um die alten Buchstaben der Deutschen Schrift zu lesen. „Es hat mich beeindruckt, wie lang die Schüler mitgemacht haben.“ Selbst in den Pausen hätten einige noch weiter über den Beispieltexten gebrütet, erzählt er.

Es käme dabei darauf an, die alte Schrift oder seine weiteren historischen Themen gut zu verkaufen. „Wenn ich den Kindern gesagt habe, dass es praktisch eine Geheimschrift ist, die ihre Eltern nicht lesen können – das weckt das Interesse. Auch wenn manche Großeltern es dann wieder lesen können.“

Einen Vorteil seiner Arbeit vor Ort schätzt er besonders: „Es gibt alte Leute im Dorf, Zeitzeugen. Wenn ich mal nicht weiterkomme, dann gehe ich zu denen.“ Ihm mache es großen Spaß, so an seinen Projekten zu arbeiten – ohne Druck und dicht dran an den Menschen und Geschichten im Ort. „Man kennt mit der Zeit familiäre Zusammenhänge“, sagt er. Und das über viele Jahre hinweg, bei Familien etwa, deren Mitglieder seit langer Zeit im Ort ansässig sind.

Eine davon ist seine eigene. Auch das hat maßgeblich zu seinem Hobby beigetragen. „Ich komme aus einer Gittelder Familie, die schon seit vielen Hundert Jahren hier ihren Sitz hat. Da ist man einfach mit dabei“, sagt Biegling.