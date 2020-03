Schrottimmobilie in Windhausen droht der Abriss

Während dem Haus in der Kurve am Kirchplatz gegenüber der Kirche in Windhausen der Abriss droht, wird am historischen Gebäude der „Alten Burg“ ein Leck im Dach geschlossen und eine Eckstütze nahe der Bushaltestelle erneuert werden. Das teilte Harald Dietzmann, Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund,...