Keine Beitragserhöhungen bei den Siedlern

Während der Hauptversammlung der Gittelder Siedler konnte lediglich das Ehepaar Schneider für 20 Jahre Treue geehrt werden. Eigentlich wären es viel mehr gewesen, doch viele hatten ihr Kommen abgesagt.

Der Verein strebt immernoch den Eintrag ins ins Vereinsregister an. Derzeit ist die Siedlergemeinschaft Gittelde eine Untergliederung des Landesverbands. Benachbarte Gemeinschaften sich inzwischen diesen Weg mit Erfolg gegangen. Vorsitzender Helge Güttler schlug vor, in diesem Sommer eine Gemeinschaftsfahrt in die hessischen Berge im Juni/Juli durchzuführen. Diesem Vorschlag stimmten die Mitglieder zu. Alternativ sollte der Vorsitzende eine Fahrt auf der Okertalsperre ausarbeiten. Ein weiteres Thema war der Datenschutz. Die vom Landesverband vorgeschlagene Software und die damit verbundene Änderung für den Verein wurde abgelehnt. Vorsitzender Helge Güttler erläuterte weiter die vom Landesverband beschlossene Beitragserhöhung zum 1. Januar 2021. Weiter berichtete er, dass dem Landesverband eine Betriebsprüfung wegen der Erhebung von Sonderentgelten für die Rechts- und Sozialfonds mache. Aus diesem Grund schlug er vor, dass derzeit keine Beitragserhöhung vorgenommen wird. Der Jahresbeitrag bleibt mit 38 Euro unverändert. Zum Stand der Diskussion „Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“ und Grundsteuerreform wurde Steffen Brakebusch als Mitglied des Landesverbands befragt. Solange dieser Beitrag erhoben werde, würden Interessierte kaum eine leerstehende Immobile erwerben. Er wurde gebeten, sich für eine Abschaffung einzusetzen.