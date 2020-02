Unzucht entern auf Platz 9 die deutschen Album-Charts

Was für ein Erfolg zum zehnjährigen Bandbestehen: die Gothic-Rocker von Unzucht um den Bad Grundner Sänger Daniel Schulz sind mit ihrem neuen Album „Jenseits der Welt“ Platz neun in die offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegen. Für den Harzer und die weiteren Bandmitglieder ein absoluter Traum: „Vor uns waren nur noch große Namen wie Green Day, Die Amigos, Sarah Connor und Eminem“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie danken vor allem den Fans für diesen Erfolg und betonen, dass sich die harte Arbeit in den vergangenen zehn Jahren gelohnt hat. „Niemals aufgegeben. Weiter. Immer weiter. Der Wahnsinn dreht sich jetzt schon seit zehn Jahren. Wir sind geflogen, gestürzt und aufgestanden. Immer wieder. Dank der Freundschaft. Dank der besten Fanbase, die man sich wünschen kann, unserer Partner, die auch in schweren Zeiten an uns geglaubt haben. Danke Out Of Line Music. Wir sind immer noch da. Und endlich in den Top 10“, betonen sie gemeinsam.

Mit dem Top Ten-Album im Rücken geht es bereits Mitte März auf große Deutschland-Tour, die die vier Jungs auch ins bereits ausverkaufte „Exil“ in Göttingen führen wird.