Stefan Mainka wird Chef der Windhäuser Wehr

Stefan Mainka wird neuer Ortsbrandmeister in Windhausen. Zuvor hatte Bernd Rott sein Amt während der Hauptversammlung der Wehr aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung gestellt und auf über 30 Jahre Engagement bei der Feuerwehr zurück geblickt.

244 Mitglieder zählt die Windhäuser Wehr; davon gehören 27 aktive Kameraden und neun aktive Kameradinnen, zehn Kameraden der Altersabteilung, 17 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, sechs passive Kameraden und 175 fördernde Mitglieder an. 4.353,05 Stunden leistete die Wehr an ehrenamtlicher Tätigkeit, davon entfielen 3.162,25 Stunden aktiver Dienst, 333,5 Stunden Altersgruppe, 398,5 Stunden Brandeinsätze, 78,5 Stunden für Hilfeleistungen, 132,8 Stunden für Fehlalarme und 247,5 Stunden für die Ausbildung.

Im zurückliegenden Jahr rückte die Wehr zu sieben Brandeinsätzen; davon zwei Großbrände aus. Die Wehr stellte die Brandsicherheitswache zum Osterfeuer und zu Hilfeleistungen wurde die Wehr sechs Mal gerufen. Mit den Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen rückte die Wehr 27 Mal aus. Bernd Rott stellte fest: „Man sieht auch an den steigenden Einsatzzahlen wie wichtig jede Feuerwehr in ihrem Ort ist und noch wichtiger ist gut geschultes Personal, um für alle Aufgaben gerüstet zu sein. Für mich fängt die Schulungsarbeit für den Brandschutz bei der Kinderfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr an.“ Er würdigte die Arbeit des Jugendfeuerwehrwarts Christian Lau.

Vor fast 45 Jahren hat Bernd Rott die Jugendfeuerwehr in Katzenstein mitbegründet und den Zusammenschluss der Feuerwehren LaPeKa miterlebt. Vor etwa 30 Jahren fasste Bernd Rott bei der Feuerwehr Windhausen Fuß. Vor 25 Jahren wurde er als Gerätewart in das Kommando gewählt und vor zwölf Jahren wurde er Nachfolger für Ortsbrandmeister Hans-Hermann Stutz. Während seiner Dienstzeit als Feuerwehrmann hat er beim Bau des Feuerwehrhauses in LaPeka und bei der Gründung der Jugendfeuerwehr mitgewirkt. In Windhausen hat Bernd Rott zwei neue Feuerwehrfahrzeuge mit angeschafft. Außerdem wurde das Feuerwehrhaus saniert und renoviert, beim Umbau des Saales der Dorfgemeinschaftsanlage „Alte Burg“ mitgewirkt, den „Runden Tisch“ in Windhausen mitgegründet, Windhäuser Advent mit gestaltet und die Außenanlagen des Feuerwehrhauses neu gepflastert.

Mit Dankesworten beendete er seinen Bericht.

Auch für Jugendfeuerwehrwart Christian Lau war 2019 positiv. 39 Mal trafen sich die Mitglieder der örtlichen Jugendfeuerwehr zu theoretischer und praktischer Ausbildung.

Stefan Mainka wurde dann mit 29 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung zum Nachfolger von Bernd Rott gewählt. Der stellvertretender Ortsbrandmeister Jan Goike ehrte Rott für seinen Dienst zusammen mit Karsten Dombert. Für Rott gab es zum Abschied einen neuen Reisekoffer und einen Reisegutschein.

Befördert zum Feuerwehrmann: Ian-Ray Güttler und Lea Benger, Johanna Broiwer und Melina Schwarze sowie Dominik Peinemann.

Mareike Kügler und Jan Hillebrecht werden zur Hauptfeuerwehrleuten befördert. Zum ersten Hauptfeuerwehrmann wird Jugendwart Christian Lau befördert. Löschmeister wurde Martin Klingebiel, Oberlöschmeister wurde Stefan Mainka und Hauptlöschmeister Jan Henrik Goike.

Bürgermeister Harald Dietzmann dankt der Feuerwehr und besonders Ortsbrandmeister Bernd Rott für die gute Zusammenarbeit und für ihre ehrenamtliche Arbeit.

Pastor Thomas Waubke beglückwünschte Stefan Mainka zu seiner Wahl zum Ortsbrandmeister und sprach ihm Gottes Segen für seine Aufgabe aus.

Am 25. April soll das Leistungsabzeichen Jugendflamme I und II abgenommen werden und am 14. Juni finden in Dransfeld die Kreiswettbewerbe statt.

Mit dem Niedersachsenlied schloss der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung.