Omnibus schrammt an Lkw vorbei – Polizei bittet um Hinweise

300 Euro Schaden entstanden, als ein bislang unbekannter Omnibus-Fahrer mit seinem Fahrzeug an einem entgegenkommenden Lkw entlang schrammte. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemittelung.

Demnach ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 7.30 Uhr, in Teichhütte auf der Eisdorfer Straße, wo die Fahrzeuge in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeifuhren. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.