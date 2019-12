Jedermann-Turner dankten ihrem Vorturner

Die Jedermann Turngruppe traf sich in Windhausen

Windhausen. In Windhausen traf man sich zum geselligen Zusammensein.

Zu Ende des Turnjahres trafen sich die Teilnehmer der Jedermann-Gruppe zu einem gemeinsamen Essen. Klaus Glahn als langjähriger Leiter dieser Gruppe hieß die Mitglieder willkommen. Mit einem Rückblick auf das erfolgreiche Turnjahr wünschte er allen eine besinnliche Adventszeit. Nach dem Essen ehrte Monika Glahn mit Präsenten die Mitglieder, die am häufigsten zur Sportstunde gekommen waren. Den 1. Platz belegten Marianne Biegling und Jutta Hillebrecht, an 31 Sportstunden nahm Carmen Berkefeld teil und über den 3. Platz freuen sich Karl und Rita Glahn. Rita Glahn bedankte sich bei Klaus Glahn im Namen aller Mitturner. Klaus Glahn leitete an 34 wöchentlichen Turnstunde die Gruppe. Seine Frau kam zu 32 Turnstunden. Manfred Schaube hatte ein gefülltes Glücksschwein mitgebracht. Jeder Teilnehmer der geselligen Runde sollte den Inhalt dieses Schweines erraten. Renate Lau hatte den richtigen Tip abgegeben und kann sich nun über dieses Glücksschwein mit Inhalt freuen.