Harmonischer Jahresabschluss

Bad Grund . Bei ihrem letzten Treffen in diesem Jahr gab es für die Siedler so einige Themen.

Die Siedler in Bad Grund trafen sich zur Jahresabschlussfeier. Jürgen Knackstädt stellte das Jahresprogramm 2020 vor. Mit einem Neujahrsempfang am 5. Januar, 11 Uhr, im Schützenhaus im Teufelstal beginnt der Reigen der Veranstaltungen. Das Tschärperfrühstück wird wieder am ersten Montag im Monat im Vereinsraum „Altes Rathaus“ stattfinden, los geht es am 6. Januar. Zur Jahreshauptversammlung wird zu Sonntag, 23. Februar, eingeladen. Weiterhin gibt es wieder Osterbasteln, Knobeln, die Muttertagsfahrt, das Sommerfest, einen Brunch und natürlich die Jahresabschlussfeier. Ira Rode erfreute die Gäste mit einem Gedicht. Steffen Brakebusch überbrachte die Grüße des Landesverbands und der Kreisgruppe. Rückblickend betonte er, dass viele gute Dinge vom Landesverband und auch von den Siedlergemeinschaften angeschoben worden sind. Kurz sprach er die Mitgliederentwicklung landesweit an. Ein weiteres Thema seiner Ansprache waren die Straßenausbaubeiträge. Einen Ausschuss hat der Landesverband zu diesem Thema gegründet. Zusammenfassend stellte er fest: „Wir haben eine Menge bewegt. Für 2020 werden wir nicht nachlassen.“ Er las dann das Gedicht „Im Schein der Kerze“, auch Friedel Isermann trug ein Gedicht vor. Mit einem Stümpelessen und Gesprächen klang am Abend die Jahresabschlussfeier aus.