Unbekannte stehlen Diesel aus zwei Lkw

Bad Grund. In Teichhütte und am Parkplatz Aschenhütte entwendeten Unbekannte insgesamt 700 Liter Diesel aus zwei Lkw.

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag, 18. November, auf Dienstag, 19. November, mehrere hundert Liter Diesel aus zwei Lkw. Darüber informiert die Polizei auf unsere Nachfrage hin.

Demnach wurden aus dem Tank einer Sattelzugmaschine, die in der Straße „Im Kampe“ im Bad Grunder Ortsteil Teichhütte geparkt war, 400 Liter Treibstoff abgezapft. Die Tat habe sich zwischen 23 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstagmorgen ereignet. Die Polizei beziffert den Wert des entwendeten Diesels auf etwa 500 Euro.

Aus einem Lkw, der am Parkplatz Aschenhütte an der B243 abgestellt war, wurden in der gleichen Nacht etwa 300 Liter Kraftstoff entwendet. Der Diebstahl sei ebenfalls gegen 7 Uhr festgestellt worden, seit etwa 16.45 Uhr haben die Unbekannten den Diesel abzapfen können. Laut Polizei beläuft sich der Schaden in diesem Fall auf etwa 350 bis 400 Euro.

Hinzu kämen in beiden Fällen nicht genauer bekannte Schäden an den Tankbehältern der beiden Fahrzeuge. Über die Höhe des Gesamtschadens konnten keine Angaben gemacht werden.