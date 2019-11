Einbruchgefahr: Abwasserkanal in Badenhausen stark beschädigt

Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Sanierung an einem Abwasserkanal im Bereich Alter Mühlenweg in Badenhausen. Darüber berichteten Vertreter des Ingenieurbüros Hifu aus Clausthal-Zellerfeld auf der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses der Gemeinde Bad Grund am Montag. Das Büro hatte die...