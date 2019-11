Aus der Geschichte: Der Harz als montaner Wirtschaftsraum

Für seine Vortragsreihe zu historische Themen hatte der Heimat- und Geschichtsverein Badenhausen Dr. Friedhart Knolle, den Pressereferenten des Nationalparks Harz, eingeladen. Sein Vortrag stand unter dem Thema „6.000 Jahre Montangeschichte im Harz – Von Ausbeute und Raubbau zur Harzer Industrielandschaft der Zukunft“.

Zunächst führte Knolle in die geologische Entstehungs- und Vorgeschichte des Harzer Mittelgebirges – über 500 Millionen Jahre – ein, das sich seit Ende der letzten Eiszeit vor etwa 11.000 bis 10.000 Jahren in seiner heutigen Form über eine Fläche von etwa 2.300 km² erstrecke. Auch in der letzten Eiszeit seien Teile des Harzes vergletschert gewesen, die Gegend um das heutige Badenhausen als Ort seines Vortrages jedoch nicht. Die wichtigsten Gesteine im Harz seien Grauwacke, Sandstein, Granit, Schiefer und Kalk, die als Baumaterialien neben den Erzen große Bedeutung hatten, abgebaut wurden und noch werden.

Fichte war notwendig für Bergbau

Die Anfänge des Bergbaus im Harz lassen sich fast 6.000 Jahre zurückverfolgen. Die Montanwirtschaft habe damals ein schnell und gerade wachsendes Gehölz benötigt: die Fichte. Sie sei vor rund 6.000 Jahren zuerst aufgekommen, vor 5.000 Jahren folgte die Buche, die vor rund 2.000 Jahren im Harz der dominierende Baum wurde. Vor Beginn der Montanwirtschaft gediehen Eichen bis zu einer Höhe von etwa 300 bis 400 Metern über N. N., Buchen bis zu einer Höhe von 700 Metern, darüber hinaus dominierte die Fichte.

Heute seien Fichtenwälder im Harz vorherrschend, was, so der Referent, ein „Erbe des Bergbaus“ sei. „Der Mensch hat die Buche zerstört“, was sich heute angesichts der Klimaprobleme negativ auswirke.

Frühe Bergwerksschächte wurden in Sachsen-Anhalt bei Erdeborn und in Thüringen freigelegt, in denen schon vor etwa 6.000 Jahren Bergleute Feuerstein förderten, den wertvollsten Rohstoff der damaligen Zeit. Eine enorme Ausweitung der Montanwirtschaft erfolgte in der Bronzezeit, vor etwa 3.500 bis 1.000 Jahren v. Chr. Das bedeutendste Produkt des bronzezeitlichen Bergbaus im Harz ist die Himmelsscheibe von Nebra, die etwa 4.000 Jahre alt ist.

Anschließend ging Dr. Knolle auf Lagerstätten und Bergbaureviere des Harzes und die dort geförderten Erze ein. Der gesamte Harz und die Harzränder seien schon etwa ab dem 2. bzw. 3. Jahrhundert n. Chr. ein großes Montanrevier gewesen. Dies habe sicher die Franken gereizt, den Harz an sich zu reißen. Nachdem der Harz durch Kaiser Karl den Großen nach 772 in das fränkische Großreich eingegliedert worden war, konnte Karl im fränkischen Reich eine auf im Harz gewonnenes Silber basierende Münzreform Ende des 8. Jahrhunderts durchführen (karolingischer Silberdenar).

Ein bedeutender Wirtschaftsraum

Nach der Entstehung des Deutschen Reichs aus dem Ostfränkischen Reich im 10. Jahrhundert wurde der Harz mit den montanwirtschaftlichen Einrichtungen vom König durch einen Reichsvogt verwaltet. Der Harz hatte als Wirtschaftsraum überragende Bedeutung für das Königtum der Liudolfinger, Salier und Staufer.

Im 12. und 13. Jahrhundert sei der Harz immer mehr zerbröselt – man spreche vom „Harz als zerpflücktes Gebiet“. Die immer mächtiger werdenden Fürstentümer, Kircheneinrichtungen, Harzgrafschaften zogen den Harz und die darin liegenden Montaneinrichtungen an sich, vergaben sie als Lehen. Besondere Bedeutung erlangten in dieser Zeit auch die um den Harz herum liegenden Klöster, zum Beispiel das Kloster Walkenried (gegründet 1127) mit dem Jacobi-Filialkloster in Osterode, Kloster Neuwerk (1186) in Goslar, oder das Kloster Michaelstein (956).

Nach einer ersten großen Phase der Montanwirtschaft im Harz vom Früh- bis ins Hochmittelalter geriet die gesamte Montanwirtschaft des Harzes im 14. Jahrhundert in eine lange Krise, doch zu einem vollständigen Stillstand der montanwirtschaftlichen Aktivitäten kam es nicht. Als Ursachen würden häufig die europäische Pestepidemie von 1347-1351 genannt sowie der dadurch verursachte Bevölkerungsschwund, so Dr. Knolle. Aber auch ein Mangel an Geld für notwendige Investitionen, technische und Entwässerungsprobleme, die Konkurrenz anderer Montanreviere sowie ein Mangel an Holz für Kohle seien Teil dieser Entwicklung gewesen.

Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begann von Goslar aus eine neue Phase bergbaulicher Hochkonjunktur im gesamten Harz, die mit kriegsbedingten Unterbrechungen bis ins 19. Jahrhundert dauerte.

Weitgehend an Bedeutung verloren

Im 19. Jahrhundert habe der Harz seinen früheren Stellenwert als bedeutendes Montanrevier in Deutschland verloren. Schon in den Phasen der montanwirtschaftlichen Hochkonjunktur in der Frühneuzeit wurden die verursachten Probleme sichtbar. Die Übernutzung des Harzwaldes führte zu großen Kahlflächen um die Gruben und Hütten herum. Eine strenge Waldbewirtschaftung sollte Abhilfe schaffen. Herzog Wolfgang von Grubenhagen führte daher am Ende seiner Regierungszeit Ende des 16. Jahrhunderts noch eine Forstordnung ein. Doch geholfen habe dies nur bedingt, immer wieder musste Holzkohle aus dem Solling herangebracht werden, Hütten mussten später sogar vorübergehend den Betrieb einstellen. Geblieben seien viele sichtbare Spuren des Bergbaus, so die kilometerlangen Wassergräben, die Teiche, die großen Halden von Blindgestein, Pingen. Der Vegetationsausfall sei vor allem aus der Luft deutlich erkennbar. Nicht sichtbar seien hingegen die aus dem Bergbau und der Verhüttung sich ergebenden Belastungen der Böden und Wasserläufe durch Blei, Kupfer oder Cadmium. Anhand einer grafischen Darstellung zeigte Dr. Knolle, wie sich die Belastung der Böden mit der Hochkonjunktur der Montanwirtschaft im Hochmittelalter und wieder in der Neuzeit erhöhte.

Erstaunlich sei auch, dass östlich des Brockens die Belastung der Böden wesentlich geringer ist, hier habe der Eisenbergbau keine so große Belastung nach sich gezogen.

Auswirkungen bis ans Meer

Belastete Böden gebe es auch in Badenhausen, verursacht durch die dortigen Hütten (Oberhütte, Neuhütte, Uferhütte) und die aus dem Oberharz durch das Dorf fließende Söse und die kleineren Bäche wie die Ufer und Sülpke. Die Umweltbelastung durch die Montanwirtschaft sei jedoch nicht auf den Harz beschränkt. Über Weser und Elbe gelangen die Metallreste bis in die Häfen Bremerhaven und Hamburg und bis in die Nordsee vor Helgoland. Der Hafenschlamm – einst von Bauern auf den Feldern verteilt – müsse heute als Sondermüll entsorgt werden.

Doch Dr. Knolle beließ es nicht bei der Beschreibung der Umweltschäden im Harz. Er zeigte auch Wege auf, wie die Gesellschaft mit den Umweltbelastungen umgehen, sie lindern kann. Er nannte Aktionen und Betriebe, die sich mit den Problemen beschäftigen und Lösungen anstreben. Voraussetzung dafür sei ein offener Umgang mit dem Problem. Er sah den Harz angesichts der Umweltprobleme als zukünftige Vorzeigeregion für deren Beseitigung. Im Anschluss diskutierten die Gäste angeregt mit Knolle über die Themen seines Vortrags.