Minischweinchen von Bad Grunder Parkplatz ist in guten Händen

Für alle Tierfreunde ist es eine gute Nachricht: Minischweinchen Matilda, das am Sonntag mehreren Passanten am Parkplatz Solligeshai aufgefallen war, ist wieder in guten Händen. Gemeinsam mit zwei Beamten der Seesener Polizei hatten Jamie Galke und ihr Mann das Tier am Sonntag einfangen können....