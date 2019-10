Heißlüfter entzündet Sitze: Auto brennt in Gittelde aus

Ein alter BMW Touring ist am späten Freitagnachmittag in Gittelde ausgebrannt, wie die Polizei berichtete. Der Besitzer hatte einen Heißlüfter in den Wagen gestellt, um ihn zu trocknen, und der hat das Fahrzeug in Brand gesetzt. Der BMW hatte zuvor mit offenen Fenstern im Regen gestanden und die Sitze waren nass geworden. Der Besitzer schob ihn in die Garage, stellte den Heißlüfter hinein und ging in seine Wohnung. Wenig später bemerkte er Qualm, der aus dem Wagen drang, und schob das Fahrzeug wieder nach draußen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Wagen jedoch nicht mehr retten, er brannte völlig aus. Der Sachschaden beträgt laut Polizei circa 1000 Euro, der Wagen war bereits 300.000 Kilometer gelaufen.

