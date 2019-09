Schüsse auf den Grenzstein

Die Schützengesellschaft hatte zum Grenzbezug eingeladen. Nach alter Tradition findet der Grenzbezug in allen Jahren statt, in denen kein Schützenfest gefeiert wird. In 2020 fällt der Grenzbezuzg aus, weil das Schützen-, Volks- und Junggesellenfest vom 3. bis zum 6. Juli 2020 gefeiert wird. Mit Schützenfahnen schwenkend führten die Schützenfähnriche Hanna Steckhan und Rainer Lück den Ausmarsch der Schützen an. Mit dabei ein Planwagen für die älteren Schützen und ein „Marketenderfahrzeug“. An der Gittelder Köthe wurde Rast gemacht. Dann ging es weiter in Richtung Entensumpf und Hammensen. Auf den Hammenser Höhen gab es eine Vesper. Nach einem weiteren Fußmarsch war die Grenze zur Nachbargemarkung erreicht. Die Schützenfähnriche nahmen den Bereich des Grenzsteins in Augenschein. Nachdem sie sich überzeugt hatten, verkündeten sie: „Sicherheit ist gegeben! Auf den Grenzstein kann wie die Altvorderen geschossen werden.“ Nachdem einige Schützen mit Fehlschüssen und nur Streifschüssen auf den Grenzstein geschossen hatte, eröffnete Horst Otte das Feuer auf den Grenzstein. Er traf den Grenzstein und wurde gefeiert. Doch eine weitere Aufgabe kam auf ihn zu. Er musste eine Flasche Schnaps finden.

