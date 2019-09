Fahrzeug wird 70 Meter durch die Luft katapultiert

Gittelde. Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B243 bei Gittelde. Alle vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B243 in Höhe Gittelde ist ein Auto 70 Meter durch die Luft katapultiert worden. Das berichtet die Polizei.

Demnach waren ein 62-Jähriger sowie zwei weitere Insassen am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Osterode unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug aus unerklärlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet genau auf die aus dem Boden kommende Leitplanke. Dadurch wurde das Fahrzeug etwa 70 Meter durch die Luft geschleudert und kam im Gebüsch zum Stehen. „Zum Glück blieben alle vier Insassen unverletzt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Für die Versorgung der Unfallbeteiligten sowie zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Bundesstraße für eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 16.000 Euro.