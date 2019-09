Erstes White Dinner lockt Gäste auf Bad Grunder Marktplatz

Ein gemeinsames Essen im Freien, gekleidet in Weiß – das war es, was die Gäste des ersten White Dinners in Bad Grund am Sonntagabend auf dem Marktplatz erwartete. Das Angebot, organisiert von einer Gruppe der Initiative Zukunftsbergstadt, kam bei den Teilnehmern aus der Gemeinde gut an. Bei selbst...