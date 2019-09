Sommerfest mit Gedichten und Geschichten

Gittelde. Der SoVD in Gittelde hatte eingeladen und es wurde eine bunte Feier.

Die Sonne meinte es zum Sommerfest des SoVD Gittelde-Windhausen gut, als Vorsitzender Günter Cloppenburg im Schützenhaus in Gittelde das Fest eröffnete. Cloppenburg kündigte gleich die nächste Party an: Am 16. Oktober soll das 50-jährige Bestehen der Frauengruppe gefeiert werden. Zum Grünkohlessen und zu der traditionellen Jahresabschlussfeier wird ebenfalls eingeladen. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Gäste sind zu allen Veranstaltungen willkommen.

Dann eröffnete Günter Cloppenburg das Kuchenbuffet. Es gab ein Gedicht und Geschichten zur Unterhaltung. Fröhliche Heimatlieder und Volksweisen wurden gesungen. Auch die Gespräche kamen nicht zu kurz. Mit Leckereien vom Grill klang zum Abend das Fest aus.