Bunte Harzsteine verschönern jetzt den Pavillon am Eichelberg

Harzsteine für den Eichelberger Pavillon in Bad Grund: Auf Einladung der Initiative Zukunftsbergstadt und der Facebook-Harzsteine-Gruppe trafen sich zahlreiche Erwachsene und Kinder am Sonntag an der Antoniuskirche, um gemeinsam den Weg zum Pavillon anzutreten. Dort angekommen ging es ans Steine...