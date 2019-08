Gittelder Firma MID Solutions gewinnt Innovationspreis

Gittelde. Die MID Solutions GmbH wurde vom Land ausgezeichnet. Zusammen mit der TU Clausthal gewann das Unternehmen in der Kategorie „Kooperation“.

Das Gittelder Unternehmen MID Solutions GmbH wurde mit dem Innovationspreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Dienstagabend in Hannover statt.

Das Unternehmen hat mit dem Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik der TU Clausthal in der Kategorie „Kooperation“ den Preis gewonnen. Beim Projekt NanoMID entstehe eine Methode, mit der metallische Strukturen wie Leiterbahnen aus Kupfer auf beliebige Kunststoffoberflächen aufgebracht werden könnten. Dabei werde eine Effizienz des Materials von nahezu 100 Prozent erreicht.

Für den Innovationspreis wurden in diesem Jahr Projekte mit „bahnbrechenden Ideen oder spektakulären Lösungsansätzen“ gesetzt. In der Kategorie „Vision“ war die minds GmbH aus Braunschweig erfolgreich. Die SeedForward GmbH aus Osnabrück hatte die Nase in der Kategorie „Wirtschaft“ vorn. Die Auszeichnungen sind jeweils mit 20.000 Euro dotiert. dpa