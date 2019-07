Als Wilderer in Bad Lauterberg mordeten

Das Bad Lauterberger Tageblatt veröffentlichte am 31. Juli 1997 seine letzte Ausgabe. Dort schrieb die Tageszeitung über zwei historische Mordfälle aus dem 19. Jahrhundert, die sich in den Wäldern um die heutige Kneippstadt ereigneten, und berichtete über die anschließenden Gerichtsprozesse. Am 19....