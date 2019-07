Senioren auf großer Fahrt

120 Senioren aus Gittelde und Teichhütte machten sich in drei Bussen über Seesen, Lutter am Barenberge, Liebenburg und Wolfenbüttel auf den Weg nach Braunschweig – Riddagshausen. Das Landhaus Seela war das Ziel. Die Reisenden konnten ein paar schöne Stunden in Riddagshausen bei einem Spaziergang oder Unterhaltung genießen. Schon während des Aufenthaltes bekam das Arbeitskreis-Team von allen Teilnehmern viel Lob für die Fahrtroute und das ausgesuchte Lokal.

