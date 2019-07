62 Blutspender in Eisdorf dabei

Über 62 Spender kamen zur Blutspendeaktion des DRK Eisdorf. Besonders wurden geehrt Herr Reiche für die 40. Spende, Frau Linke für die 55. Spende und eine nicht namentlich genannte Person für ihre 65. Spende. Zum Abschluss erhielt jeder Spender ein Eis, denn der Blutspendedienst in Springe und das DRK Eisdorf hatten sich auf sommerliche Temperaturen eingestellt. Der nächste Blutspendetermin in Eisdorf ist am 17. November.