Die Schützen aus Badenhausen marschierten in Hannover

Beim weltgrößten Schützenausmarsch in Hannover teilzunehmen, ist für alle Schützenfest-Begeisterten ein großer Traum. Es braucht allerdings eine Einladung, um am Schützenausmarsch als Nicht-Hannoveraner Verein teilnehmen zu dürfen. Die Schützengesellschaft Badenhausen hatte in diesem Jahr das Glück durch die Schützengesellschaft Hemmingen zum 490. Schützenfest in Hannover eingeladen zu werden. Die Schützengesellschaft Badenhausen war damit als einer von 30 Schützenvereinen, die aus ganz Deutschland als Gäste des Verbands hannoverscher Schützenvereine e.V. mit dabei waren, geladen. Am Morgen des 30. Juni machte sich ein Bus von Badenhausen auf die Reise nach Hannover. An Bord waren die Schützenmeister, das aktuelle Offizium und der Vorstand der Schützengesellschaft. Musikalisch unterstützt und begleitet wurde die Schützengesellschaft durch den Spielmannszug Gittelde. In Hannover angekommen marschierte man, nach einem gemeinsamen Frühstück und Gruppenfoto am Maschsee, zum Neuen Rathaus, wo der Umzug startete. Zusammen mit 12.000 anderen Teilnehmern ging es über 3,5 Kilometer durch die Innenstadt zum Endpunkt auf dem Schützenplatz. Auf der Strecke stand am Ballhausplatz der NDR, der auch die Schützengesellschaft Badenhausen ins Fernsehen brachte. Rund 140.000 Besucher schauten an den Straßen in der Innenstadt Hannovers zu. Nach dem Umzug verbrachte man noch einige gemütliche Stunden zusammen mit der Schützengesellschaft Hemmingen im Festzelt, bevor es auf die Rückreise ging.

