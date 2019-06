Gemeinsam Spargel gegessen

Eine Busfahrt nach Hannover und in die Lüneburger Heide unternahmen 50 Mitglieder und Gäste des SoVD Gittelde-Windhausen. Zunächst besichtigten die SoVDler die Firma Wenatex. Danach führte die Fahrt zum Spargelessen auf dem Spargelhof Heuer in Fuhrberg. Vorsitzender Günter Cloppenburg: „Nur positive Rückmeldungen konnte ich entgegennehmen.“ Begeistert waren alle Fahrtteilnehmer von dieser erlebnisreichen Fahrt. Die nächste Fahrt plant der SoVD Gittelde-Windhausen am 11. September.

