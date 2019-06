Innungsmeister plädiert für mehr Lobby-Arbeit im Handwerk

Im März wurde Karsten Krügener aus Bad Grund auf der Jahreshaupttagung in Holzminden einstimmig zum Landesinnungsmeister für Elektro- und Informationstechnik gewählt. So ganz neu sei ihm diese Aufgabe jedoch nicht, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung, denn schon seit 2016 hatte er das Amt des stellvertretenden Landungsinnungsmeisters inne. Krügener hat seit 2001 in der Bergstadt einen Betrieb mit 25 Angestellten. Die tägliche...