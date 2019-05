An den Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Badenhausen Am Mittwochabend kam es in Badenhausen zum Zusammenstoß zweier Autos. Eine Person wurde leicht verletzt.

Autofahrerin wird bei Unfall in Badenhausen verletzt

Am Mittwochabend kam es in Badenhausen zu einem Zusammenstoß zweier Autos, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Eine 30-jährige Frau befuhr demnach gegen 20.25 Uhr die Thüringer Straße aus Richtung Teichhütte kommend in Richtung Eisdorfer Straße. An der Einmündung übersah sie laut Polizei eine vorfahrtberechtigte 51-jährige Autofahrerin, welche auf der Thüringer Straße aus Richtung Osterode kommend in Richtung Eisdorfer Straße unterwegs war.

Die 51-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.