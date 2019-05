Sanierungsplan fürs ehemalige Rathaus in Bad Grund steht

Es geht voran mit den geplanten Außensanierungsarbeiten am ehemaligen Rathaus in Bad Grund. Am Montag stellte Architekt Dirk Schweidler die Pläne dem Ortsrat vor. Zum einen sei der Zweck der Sanierung die Nutzungsoptimierung, zum anderen aber auch die Sicherung des Gebäudes als Baudenkmal, erklärte...