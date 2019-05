Badenhausen Die Polizei Bad Grund bittet um Hinweise zu zwei Einbrüchen, die sich am vergangenen Wochenende in Badenhausen und Windhausen ereignet haben.

Gleich zwei Einbrüche in Kindergarten und Sportheim

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen in den Kindergarten am Bürgerpark in Badenhausen eingebrochen. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster des Kindergartens auf und durchsuchten im Büro Schränke und Schubladen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05327/1421.

Zwischen Samstagabend und Montagabend brachen Unbekannte dann in das Sportheim des FC Windhausen ein. Auch hier hebelten die Täter ein Fenster des Sportheims auf und drangen so ins Innere des Gebäudes ein. Anschließend hebelten sie die Tür zum Getränkelager auf und öffneten gewaltsam einige Schränke. Die Polizei bittet auch in diesem Fall Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der genannten Telefonnummer zu melden.