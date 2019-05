14-Jährige wird bei Unfall mit Motorroller verletzt

Badenhausen. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am frühen Samstagnachmittag in Badenhausen: Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Thüringer Straße aus Teichhütte kommend in Richtung Osterode. Als er im Einmündungsbereich Thüringer Straße/Eisdorfer Straße nach links in die Thüringer Straße einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen, der mit seinem Motorroller die Thüringer Straße in Richtung Eisdorfer Straße befuhr. Eine 14-Jährige, die auf dem Motorroller mitfuhr, wurde bei dem Unfall verletzt.

