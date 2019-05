Feldmarkinteressenten erhöhen den Anliegerbeitrag

Die Feldmarkinteressenten aus Gittelde trafen sich jüngst zur JHV. Auf dieser beschlossen sie unter anderem, den Anliegerbeitrag auf 6,50 Euro/je Hektar festzusetzen. Außerdem beschlossen die Mitglieder endlich eine Satzung, was im vergangenen Jahr aufgrund fehlender stimmberechtigter Mitglieder nicht möglich war. Zum Schluss wurde der in der Feldmark aufgestellte Container und verschiedene Gerätschaften, die Information von Firmen über die örtlichen Gegebenheiten und die finanziellen Beteiligung der Forst an dem Weg zum Wasserbassin angesprochen. Beim Freischneiden und beim Mulchen sollten die unrechtmäßig abgelagerten Autoreifen und sonstiger Unrat beseitigt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder