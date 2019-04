Vandalen reißen Osterschmuck von Zwergenbrunnen in Bad Grund

Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende am geschmückten Osterbrunnen vor der St. Antoniuskirche in Bad Grund zu schaffen gemacht und den Osterschmuck mutwillig abgerissen und beschädigt.

Der Zwergenbrunnen vor der Kirche wird seit 13 Jahren jedes Jahr mit handgefertigten Girlanden und bunten Ostereiern für Gäste und Einwohner geschmückt und bleibt es meist noch einige Zeit nach Ostern. Nach der Konfirmation am „Weißen Sonntag“ in der St. Antonius-Kirche war auf den ersten Blick nicht zu erkennen, dass Vandalen sich an den Girlanden ausgelassen hatten. Doch auf den zweiten Blick sah man herabgerissene Girlanden, in den Brunnen geworfene und teilweise zerstörte bunte Ostereier. Pastor Michael Henheik hatte sich zuvor im Gottesdienst bei Kunigunde Kleinert für das Schmücken der Kirche bedankt und dabei auch den von ihr geschmückten Osterbrunnen erwähnt. Den Tränen nahe entdeckte sie nach dem Kirchgang die Zerstörungen am Osterbrunnenschmuck.

Der Brunnen wird nicht nur zur Osterzeit besonders dekoriert. Auch in der Adventszeit soll der Schmuck Gäste und Einheimische erfreuen. In der Vorweihnachtszeit wird er von einer großen Krone, Schleifen und einem Stern geziert. Der Aufbau dauert mehrere Stunden. Auch hierfür zeichnet Kunigunde Keinert mit ehrenamtlichen Helfern verantwortlich.