Harzer rätseln über mysteriöse Kacheln an Häusern

In den letzten Wochen tauchten an Hausfassaden in der Bergstadt, hauptsächlich in der Helmkampffstraße und der Osteroder Straße, Kacheln auf, darunter auch an der St.-Antonius-Kirche. Der Hintergrund ist unklar, ebenso, was das Motiv darstellt. Bisher konnte nicht festgestellt werden, aus welchem Grund die Kacheln angebracht wurden, noch wer es tat. Bei der Polizei seien die Vorfälle bekannt, es gebe aber keine Hinweise, informierte...