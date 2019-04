Bad Grund will Pilotprojekt zu Entwicklungsmanagement starten

Die Gemeinde Bad Grund will in der Bergstadt ein dreijähriges Pilotprojekt starten, um den Einsatz eines Innenentwicklungsmanagements zu erproben. Das soll ein Versuch sein, den Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv zu begegnen. Für das Projekt soll ein hauptamtlich tätiger Mitarbeiter eingestellt werden. Die Gemeinde hat dafür einen Antrag auf Förderung mit Leader-Mitteln gestellt.

Stephan Mantel von der Gemeindeverwaltung stellte das Vorhaben in der jüngsten Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region Osterode am Harz vor. Ziele sind laut Förderantrag, Leerstände im Ort zu beseitigen oder zu vermeiden und die wohnortnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs zu gewährleisten. Zudem soll die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge sichergestellt und die medizinische Versorgung im Ort erhalten werden.

Darüber hinaus sollen im Bereich Tourismus handelnde Akteure unterstützt und das soziale Miteinander im Ort gestärkt werden. Als besonders wichtig wird dabei die Netzwerkbildung und die Zusammenarbeit zwischen allen für die Bergstadt ehrenamtlich wie hauptamtlich wirkenden Personen und Institutionen angesehen.

In diesem Zusammenhang erwähnte Mantel die Initiative „Zukunfts-Bergstadt“ (wir berichteten), die sich für eine positive Entwicklung von Bad Grund engagiert. Diese soll vom Projektmanager unterstützt werden und Aufgaben abnehmen, die ehrenamtlich nicht zu leisten sind. „Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen wollen wir die Zeit nutzen, den Ort voranzubringen und den demografischen Wandel nicht über sich ergehen lassen, sondern ihn im Miteinander aktiv zu gestalten“, sagte Mantel.

Am Ende des Pilotprojektes soll ein Handlungsleitfaden erarbeitet werden, der darstellt, wie es auch auf andere Orte übertragen werden kann. So will die Gemeinde selbst die Erfahrungen auch für die andere Ortschaften nutzen. „Wir werden in der Bergstadt auch Fehler machen und womöglich Dinge ausprobieren, die zu keinem Erfolg führen“, räumte Mantel vorsorglich ein. „Aus diesen Erfahrungen werden wir lernen und können die Handelnden in den anderen Orten dann entsprechend beraten.“

Die kalkulierten Gesamtkosten betragen laut Förderantrag rund 201.500 Euro, der Förderansatz liegt demnach bei 80 Prozent, also circa 161.000 Euro. Die vorgesehenen Personalkosten für den Projektmanager belaufen sich für 36 Monate auf rund 185.000 Euro. Die Lokale Aktionsgruppe stimmte dem Förderantrag zu.