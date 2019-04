25-Jähriger verletzt sich bei Quadunfall in Bad Grund

Bad Grund. Am Samstag kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen in der Region: Am morgen überschlug sich eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der K428.

Verletzt wurde am späten Samstagabend ein 25-jähriger Quadfahrer bei einem Unfall in Bad Grund. In einer Linkskurve auf der Straße Hilfe Gottes kam er mit seinem Quad von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der 25-Jährige wurde in Krankenhaus nach Herzberg gebracht. Am Quad sowie am Zaun entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

Mit einem Schock kam hingegen eine 20-Jährige am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der K428 zwischen Dorste und Wulften davon. Ebenfalls in einer Linkskurve kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach im Graben. Die 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die Polizei vermutet, dass eine nicht an die Witterungsbedingungen angepasste Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben könnte.