Ortsbürgermeister von Windhausen dankt Ehrenamtlichen

Ortsbürgermeister Burkhard Fricke hatte zusammen mit dem Ortsrat zur traditionellen Bürgerehrung in den Saal der alten Burg eingeladen und freute sich über eine große Zahl an Gästen. Fricke ging eingangs auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres ein, etwa die Auflösung der Schützengesellschaft. Nach dem Gesangverein im Jahr 2002 musste nun der zweite Traditionsverein aufgeben. „Bis zum Herbst nächsten Jahres kann aber noch die Wende kommen“, brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck. Dazu müsse jedoch Bewegung in die eigenen Reihen und in die Bevölkerung kommen.

Fricke ging auch auf das ehemalige Gasthaus Zum Krug ein, vor dem der Fußweg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste. „Seither kommt das Überqueren der Ortsdurchfahrt zu manchen Tageszeiten einem Lottospiel gleich, weil bei manchen Menschen der Geschwindigkeitsrausch weit vor der Rücksichtnahme rangiert“, klagte Fricke. Der März habe mit der Sorge um Schulschließungen begonnen, unter anderen auch in Badenhausen. Umso verständlicher war und ist auch die Sorge von Familien aus Windhausen.

Die Feuerwehr erhielt zu ihrem 90. Geburtstag einen neuen Mannschaftstransporter. Es gab auch eine „gut besuchte“ Dorfrallye. Allerdings seien von den 16 Mannschaften leider die wenigsten mit Windhäusern besetzt gewesen. Ähnlich mäßig sei die Beteiligung der Vereine und Verbände beim 40. Geburtstag der Windhäuser Burgfinken gewesen. Fricke rief den Runden Tisch auf, den neu erwachten Teamgeist wieder auf Vordermann zu bringen. Höhepunkt des Jahres war aber das hervorragend geplante und organisierte Frühstück am Glockenturm. Solche Veranstaltungen könnten Schule machen. Ebenso positiv sei, dass es seit August in der Alten Mühle regelmäßig kulturelle Veranstaltungen gibt. Die Besucherzahl steigerte sich langsam. Von vielen Menschen im Ort habe es immer wieder Rufe nach solchen Aktionen gegeben. Doch jetzt, wo es tatsächlich ein Angebot gibt, ließen sich gerade diese Leute nicht blicken, so Fricke weiter.

Traurig sei insbesondere, dass die Beteiligung am Volkstrauertag immer weiter abnehme. „Ich möchte nicht erleben, dass wir am Ehrenmal stehen und einer Soldatin oder eines Soldaten gedenken, die bei einem der vielen Auslandseinsätze der Bundeswehr zu Tode gekommen sind.“ Denn es gehe an diesem Tag nicht nur um das Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege. Vielmehr sei es die Mahnung an alle Völker dieser Erde, das Frieden der beste Weg des Miteinanders ist. „Und wenn es unbedingt einen Kampf geben muss, dann doch bitte den um unsere Erde.“

Einen schönen Jahresabschluss habe es mit dem traditionellen Adventsmarkt bei schönstem Wetter gegeben. Völlig unabhängig vom finanziellen Ergebnis sei es ein sehr gelungener Nachmittag gewesen. „Mein Dank dazu geht an alle Helfer, die zum Teil im Vorfeld viel Zeit bei der Vorbereitung und zum Gelingen des Marktes verbracht haben“. Der Ortsbürgermeister dankte aber auch allen Vereinsvorständen sowie allen anderen ehrenamtlichen Helfern für deren im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Er hege weiter die Hoffnung, dass sie alle auch in diesem Jahr wieder tätig werden.

Bevor dann die Ehrungen vorgenommen wurden, überreichte Burkhard Fricke seiner Stellvertreterin Jutta Schwarze als Dank einen Blumenstrauß, weil sie ihm 2018 hilfreich zur Seite gestanden hat. Jeweils eine Rose durften die Vertreterinnen des DRK-Ortsvereins entgegennehmen. So kümmerten sie sich auch diesmal um die lobenswerte Bewirtung der Gäste.

Dann bat er die Kinder, Jugendlichen und Erwachsene nach vorne, um ihnen eine Urkunde zu überreichen.