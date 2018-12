Tour über die Weihnachtsmärkte

Bad Grund Mitglieder des SoVD Bad Grund testeten die Märkte in Wismar und in Lübeck, wobei vor allem letzterer begeisterte.

Mitglieder des SoVD aus Bad Grund besuchten kürzlich die Weihnachtsmärkte in Wismar und Lübeck. zunächst ging es nach Wismar. Von einem bunten Lichtermeer und vom Duft nach gebrannten Mandeln, Bratwurst und Glühwein wurde die Harzer Gäste empfangen.

Fahrgeschäfte und viele Verkaufsbuden bestimmten den Weihnachtsmarkt. Am Abend ging es ins Hotel, hier genoss man einen gemütlichen Abend. Am nächsten Tag ging es weiter nach Lübeck. Vom Weihnachtsmarkt waren die Reisenden sehr beeindruckt. Was gab es alles zu sehen und zu kaufen. Unter den bekannten Weihnachtsdüften mischte sich der Duft von Marzipan. Ein Besuch des Marzipan-Hauses in der Lübecker Innenstadt war Pflicht. Auch die Kirchen standen auf dem Besuchsprogramm. Schnell vergingen die Stunden auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt.