58 km/h zu schnell – Polizei blitzt Raser bei Bad Grund

Die Beamten der Polizeiinspektion Northeim/Osterode maßen am Donnerstag zwischen 11 und 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 243 im Bereich Bad Grund die Geschwindigkeit der Autofahrer. Das meldete die Polizei am Dienstagvormittag.

Die Messung in dem 100 km/h-Bereich fand beidseitig statt. Insgesamt 78 Fahrzeuge waren in dem Kontrollzeitraum zu schnell unterwegs, davon bewegen sich vier im Fahrverbotsbereich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 158 km/h – 58 Stundenkilometer mehr als erlaubt.

Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll.