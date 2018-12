Bad Grund Der Schreck war riesig, als einem Autofahrer auf der B242 bei Bad Grund eine Abdeckplatte entgegenflog und sich in seine Windschutzscheibe bohrte.

Klappe fällt von Lkw und bohrt sich in Auto

Der Schreck war wohl riesig, als einem 32-jährigen Autofahrer eine Abdeckplatte entgegenflog und sich in seine Windschutzscheibe bohrte.

Der Bad Gandersheimer war am Freitag gegen 8.05 Uhr auf der Bundesstraße 242 in Richtung Clausthal unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Höhlenerlebniszentrum kam ihm ein Lkw entgegen, als sich eine Abdeckplatte von dessen Aufbau löste. Die circa 28 mal 36 Zentimeter große Platte schlug in die Windschutzscheibe des Fiat Ducato ein und blieb dort stecken.

Der Lkw, vermutlich ein Kipplaster, setzte seine Fahrt fort. Der Geschädigte konnte auf Grund der Gesamtsituation keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter Telefon 05327/1421 entgegen.