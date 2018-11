15 Autos in einer Nacht zerkratzt und Reifen zerstochen

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag angerichtet. Darüber informierte die Polizei am Sonntag. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 5.30 Uhr, haben sie in der Langen Straße und in der Neustadt mehrere Autos stark beschädigt. Die Fahrzeuge wurden zum Teil zerkratzt, des Weiteren wurden auch die Reifen zerstochen, berichtet die Polizei. Insgesamt seien 15 Fahrzeuge auf diese Weise beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche oder Heranwachsende halten könnte, die im Übermut nach einer Party die Sachbeschädigungen begangen haben könnten, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Dienststelle in Bad Grund oder Osterode in Verbindung zu setzen.