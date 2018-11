Sportler zeigen beim Herbstkaffee der TSG ihr Können

Wie in den vergangenen Jahren gaben die einzelnen Sparten der TSG Badenhausen beim traditionellen Herbstkaffee in der Kleinen Sporthalle am Johannisborn den Besuchern einen Einblick in ihren wöchentlichen Übungsbetrieb.

Von den ganz Kleinen der Mutter- und Kindgruppe bis zum Seniorensport zeigten die Mitglieder einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Übungsprogramm. Die Zuschauer in der gut gefüllten Sporthalle sparten ihrerseits nicht mit Applaus. Alle Sportler und Zuschauer hatten viel Spaß an den Darbietungen und verlebten eine kurzweiligen Sonntagnachmittag.