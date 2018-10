Wiedersehen der Stauffenburger

Stauffenburg Treffen in Gittelde

Gittelde Das hat schon gute Tradition: Ruth Ahfeldt hat auch in diesem Jahr zum Treffen der Stauffenburger gebeten.

Jüngst trafen sich 26 Ehemalige zum Stauffenburg-Treffen in Gittelde. 1998 fand das erste Treffen im Freizeitgelände des Harzklubs statt. Im Mittelpunkt steht das Wiedersehen und Gespräche über das einstige gemeinsame Leben auf der Domäne Stauffenburg. Ruth Ahfeldt, die jedes Jahr zu den Treffen einlädt, erklärt: „Das Wiedersehen alter Stauffenburger und die guten Gespräche sind für mich immer eine große Freude und Motivation, die Treffen vorzubereiten und dazu einzuladen. Nicht immer können alle Ehemaligen zu den Zusammenkünften kommen. Es ist dann schön, wenn sie nach langer Zeit wieder zu den Treffen kommen.“

In diesem Jahr waren 26 Teilnehmer dabei. Zu Beginn des gemeinsamen Essens begrüßte Ruth Ahfeldt alle Teilnehmer. Sie freute sich über die gute Resonanz. Den weitesten Weg hatte ein Teilnehmer mit seiner Frau aus Shanghai auf sich genommen. Über 8000 Kilometer legten sie zurück. Weitere Teilnehmer waren aus dem Raum Stuttgart angereist. Mit einer gemütlichen Kaffeetafel klang der offizielle Teil aus. Am Tag danach kamen einige Teilnehmer zu einem gemeinsamen Frühstück bei Ruth Ahfeldt zusammen. Mit dieser privaten Runde klang auch in diesem Jahr das Stauffenburg-Treffen aus.