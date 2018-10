Neue Trikots für die B-Junioren

„Im Sport wie im Leben: Was zählt, sind Engagement und Teamgeist!“ Wer erfolgreich sein will, muss Einsatz zeigen und mit Herzblut dabei sein – im Sport genauso wie im Leben. Auch deshalb unterstützt der Vermögensberater Kai Ehrlich den FC Westharz mit einem Trikotsatz für die B - Juniorenmannschaft. Getreu dem Motto „Menschen brauchen Menschen“, engagiert sich der 39-jährige Agenturleiter für Deutsche Vermögensberatung (DVAG) damit für die Menschen vor Ort: „Es ist mir ein Anliegen im sozialen Bereich gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, so Kai Ehrlich. Außerdem war der gebürtige Bad Grunder selbst jahrelang im Jugendfußball als Trainer aktiv und stellt daher einen besonderen Bezug zu diesem Sport her.

