Fassade der St. Antonius-Kirche ist erneuert

Das Baugerüst ist verschwunden, die Fassade erstrahlt in neuem Glanz: Nach mehreren Monaten Bauzeit wurden die Arbeiten an der St. Antonius-Kirche in Bad Grund abgeschlossen. Federführend zuständig für die Erneuerung war das Amt für Bau- und Kunstpflege in Göttingen. Zunächst sei der Sockel des...