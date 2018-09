Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat

Die Polizei Goslar hat bereits am Sonntag zwei Einbrecher festgenommen, die für mehrere Einbrüche in Vereinsheime im Kreis Goslar sowie in Sachsen-Anhalt verantwortlich sind. Die beiden 26- und 23-jährigen Männer aus Bad Grund wurden bei einem Einbruch in ein Vereinsheim auf frischer Tat ertappt und nach kurzer Flucht festgenommen, berichtet die Polizei am Mittwoch. Die Männer seien vernommen worden und hätten acht Einbrüche in Vereinsheime und eine Grillhütte eingeräumt, bei denen ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden ist. Beide Männer kamen vorerst auf freien Fuß. Ob es einen Zusammenhang zu Einbrüchen in Vereinsheime im Altkreis Osterode gibt, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen, sagte Staatsanwalt Sascha Rüegg von der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Nachfrage unserer Zeitung. nza

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder