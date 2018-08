Am Wochenende: Lkw-Ziehen, Kunstflug und Einkaufserlebnis

Teichhütte Im Altkreis Osterode wird Einwohnern und Gästen an diesem Wochenende wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen geboten.

Starke Männer und Frauen können am heutigen Samstag, 1. September, wieder ihre Kräfte miteinander messen. Im Rahmen des Tages der offenen Tür „triff:obermann 2018“ wird ab 11 Uhr auf dem Firmengelände des Logistik-Unternehmens Obermann zur zweiten inoffiziellen Harzer Meisterschaft im Lkw-Ziehen eingeladen.

„Nachdem unsere erste inoffizielle Harzer Meisterschaft im Lkw-Ziehen im letzten Jahr so gut bei den teilnehmenden Gruppen und Besuchern angekommen ist, möchten wir auch 2018 wieder zum großen Kräftemessen auffordern“, erklärt Heiko Andreas Helmke, Geschäftsführer von Obermann Spedition und Logistik

An diesem Wochenende wird im Altkreis Osterode aber noch weit mehr geboten: In Hattorf wird am 1. und 2. September wieder im wahrsten Sinne des Wortes die Möglichkeit gegeben, in die Luft zu gehen. Beim Flugplatzfest wird es Kunstflugvorführungen geben, wie auch die Option, mit Hubschrauber oder Segelflugzeug per Rundflug die Region von oben zu erkunden.

In Osterode hingegen steht das Einkaufserlebnis im Vordergrund, denn im Bürgerpark vor der Stadthalle wird noch bis Sonntag die Messe „Landpartie, Haus und Garten“ gezeigt.

In Bad Sachsa wird auch gefeiert, denn in der Innenstadt begeht man die 20. Auflage des Stadtfestes am Wochenende. dx